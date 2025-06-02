الجونة يعلن رحيل علاء عبد العال رسميا

أعلن نادي الجونة رسميا، رحيل مدربه علاء عبد العال عن تدريب الفريق، بعدما قاد الفريق خلال الموسم الماضي.

وقاد علاء عبد العال الجونة خلال 60 مباراة، فاز في 19 وتعادل في مثلهم وخسر 28 مباراة.

رسالة الوداع من الجونة إلى علاء عبد العال

ووجهت الصفحة الرسمية لنادي الجونة رسالة إلى علاء عبد العالم بعد رحيله عن تدريب الفريق كالتالي:

بعـد موسـمين مـن العـمل الجـاد والقـيادة الممـيزة، نـودّ أن نتـوجّه بجـزيل الشـكر والتقـدير للكـابتن عـلاء عـبد العال عـلى ما قدّمـه لنادي الجـونة. شكـرًا لـك على إخلاصـك، تـفانيك، وروحـك القتالـية التي زرعـتها داخـل الفـريق. نتمـنى لـك كـل النجـاح والتـوفيق في خطـوتك القـادمة، وستبـقى دائمًـا جـزءًا مـن عـائلة الجـونة".

وسبق أن قاد علاء عبد العال تدريب أندية الداخلية وإنبي وطلائع الجيش وإيسترن كومباني والجونة، قبل أن يرحل في ظل أنباء عن توصله لاتفاق مع غزل المحلة على تولي تدريب الفريق ولكن تتبقى بعد التفاصيل الخاصة برغبته في إقامة الفريق بالقاهرة خلال الموسم.

وكانت مباراة الإسماعيلي والجونة انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 0/3، في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

سجل عبد الرحمن الدح هدفين ومحمد خطاري أهداف الإسماعيلي في شباك الجونة في الدقيقة 45+1 و47 و88.

تشكيل الإسماعيلي ضد الجونة

تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلي وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندري وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

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