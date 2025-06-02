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خالد عبدالغفار يبحث مع التحالف الصحي الألماني تعزيز الشراكة والاستثمار بالقطاع الطبي

اجتماع وزير الصحة،فيتو
اجتماع وزير الصحة،فيتو

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدًا من التحالف الصحي الألماني (GHA)، يضم ممثلي كبرى الشركات الألمانية الخاصة العاملة في المجال الصحي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتوسع في الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصحي المصري، وذلك اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.


وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الألماني، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، وتسعى بقوة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يواكب أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أنشطة التحالف الصحي الألماني في إفريقيا 


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء شهد عرضًا تقديميًا حول أنشطة التحالف الصحي الألماني في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتضمن مناقشات موسعة بشأن التعاون في مجالات الصحة العامة، ومكافحة الأمراض والوقاية منها، ونُظم التأهب والاستجابة للطوارئ والجوائح، إلى جانب برامج التدريب الطبي والتقني.


كما تطرق الاجتماع إلى آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير، والأشعة التشخيصية، والسياسات الدوائية، واقتصاديات الصحة، وإدارة سلاسل التوريد، وضمان الجودة، وإدارة المستشفيات، فضلًا عن تطوير نظم الرعاية الصحية الأولية، التي تمثل محورًا استراتيجيًا في تعزيز الصحة العامة، وركيزة رئيسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة النظام الصحي.


وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء استعرض أيضًا جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الصحية، بما في ذلك بناء المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة، وتوسيع نطاق رقمنة وميكنة الخدمات الصحية، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.


وأضاف أن الجانبين بحثا سبل التعاون في عدد من التخصصات الطبية، واستكشاف الفرص الجديدة ذات الاهتمام المشترك، تمهيدًا لإطلاق شراكات طويلة الأمد في المجالات ذات الأولوية.

تقديم خدمات طبية آمنة وشاملة تواكب تطلعات وزارة الصحة

 

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد التحالف الصحي الألماني عن ثقتهم في البيئة الاستثمارية بمصر، مشيدين بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصحي، ومؤكدين تطلعهم إلى تعميق الشراكة في تقديم خدمات طبية آمنة وشاملة تواكب تطلعات وزارة الصحة، كما أبدوا استعدادهم لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بكافة مكوناتها.

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حضر اللقاء الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة شيماء فؤاد مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.

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