مجدي عبد العاطي يعلن استقالته من تدريب الاتحاد السكندري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، استقالته من منصبه بعد نهاية الموسم، وذلك في أعقاب استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي.

وقال مجدي عبد العاطي في بيان رسمي: "جماهير سيد البلد وأهلي وأهل اسكندرية الجميلة الذين تربطني بهم علاقات وروابط راقية ومميزة وتجارب سابقة وحالية تجعل لكم قدرًا كبيرًا من الود والاحترام انتم أهلٌ له، بقدر سعادتي بتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في مرحلة صعبة من هذه النسخة الاستثنائية من الدوري بقدر خوفي وقلقي من عدم التوفيق في وضع الاتحاد في المكانة التي يستحقها بين الكبار، وكان هناك اتفاق ضمني بيني وبين رئيس النادي محمد مصيلحي ومجلس الإدارة على وضع خطة عمل تصحيحية ومشروع للنهوض بمنظومة الكرة في النادي".

وأضاف: “أحسب أنني لم أدخر جهدًا في هذه الفترة القصيرة لتحقيق أولى أولويات هذا المشروع وهو الإبقاء على الاتحاد في مكانة متقدمة في مجموعة الهبوط في الدوري وهو ما تم تحقيقه بفضل الله وتوفيقه، كم كنت أتمنى أن تستمر هذه التجربة حتى يتم تحقيق الأهداف التي تم وضعها لإسعاد جماهير النادي والمدينة العظيمة”.

وتابع: "ولكن لظروف خاصة خارجة عن إرادتي أولا ولاستقالة محمد مصيلحي ثانيًا وارتباطي معه باتفاق وميثاق شرف يؤسفني أن أتقدم باعتذاري عن إكمال المهمة وتقديم استقالتي عن القيادة الفنية للفريق مع خالص حبي وتقديري لكم جميعًا على ما قدمتم لي والجهاز الفني من دعم ومساندة".

وشهدت الساعات الماضية رحيل أحمد عيد عبد الملك عن قيادة حرس الحدود وتعيين المدرب عبد الحميد بسيوني في الموسم المقبل كما أعلن نادي مودرن سبورت رحيل مدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة.

ضربت الاستقالات نادي الاتحاد السكندري، بعد أن أعلن محمد مصيلحي رحيله عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة بعد ساعات من خسارة لقب الدوري المصري لكرة السلة أمام الأهلي.

استقالة مصيلحي بعد خسارة دوري سوبر السلة

وأكد مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري، تقدم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، باستقالته من رئاسة النادي عقب السخط الجماهيري الذي صاحب خسارة فريق كرة السلة لقب دوري السوبر أمام الأهلي.

استقالة رئيس نادي الاتحاد

وأوضح المصدر: “تجرى محاولات من مجلس إدارة الاتحاد لدفع رئيس النادي إلى العدول عن استقالته واستمراره في مهام منصبه ودعم فريقي كرة السلة وكرة القدم، خاصة وأن النادي في عهد مصيلحي حقق مراكز متقدمة في اللعبتين باستثناء الفترة الأخيرة”.

جاءت استقالة محمد مصيلحى، وسط ردود أفعال من جماهير الاتحاد اغلبها رافض لهذه الاستقالة وبعضها مؤيد لها بعد النتائج الأخيرة السيئة لفرق القدم والسلة.

وسبق أن تقدم مصيلحى باستقالته مرتين قبل ذلك وعدل عن أحدهما بعد جلسة مع محافظ الإسكندرية السابق اللواء محمد الشريف ووزير الشباب والرياضة.

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