اختتام فعاليات "أيام قنا السينمائية" وتكريم المتميزين في دورتها التجريبية الثانية

اختتمت مساء أمس الأحد، الأول من يونيو، فعاليات النسخة التجريبية الثانية من "أيام قنا السينمائية"، التي أقيمت هذا العام تخليدًا لاسم المخرج الراحل رضوان الكاشف، حيث استضاف مركز تنويرة الثقافي بمحافظة قنا هذه الدورة تحت شعار "الإبداع يبدأ من الجنوب"، وشهدت حضورًا لافتًا من جمهور السينما والفنون في صعيد مصر، بالإضافة إلى نخبة من صناع الأفلام.

وشهد حفل الختام حضورًا متميزًا ضم الفنان أحمد مجدي والمخرج أحمد خالد والمنتجة سهى سمير والمدربة مروة الشرقاوي.

جوائز "أيام قنا السينمائية" تكرم الإبداع الشبابي والمواهب الصاعدة

أعلنت لجنة التحكيم، المكونة من الممثل أحمد مجدي، والمخرج والكاتب ياسر نعيم، والمخرجة نادين صليب، عن نتائج مسابقات الفعاليات، حيث جرى تكريم الفائزين في مختلف الفئات تقديرًا لتميزهم الفني والإبداعي.

مسابقة الطلبة:

جائزة المونتاج: خالد سعيد عن فيلم "لووب".

جائزة السيناريو: حسام وليد عن فيلم "حالم حائر ويموت كل يوم".

جائزة التصوير (مناصفة): أحمد خلف عن فيلم "حالم حائر ويموت كل يوم" وإسماعيل جميعي عن فيلم "فخ العصافير".

جائزة الإخراج: إسلام قطب عن فيلم "لووب".

مسابقة أفلام الصعيد:

جائزة المونتاج: عمرو أحمد عن فيلم "عزلة".

جائزة السيناريو: زكريا سعيد عن فيلم "اخد وعطا".

جائزة التصوير: أحمد لبلب عن فيلم "ثريا".

جائزة الإخراج: سارة حسين عن فيلم "بابلز".

الجوائز العامة للمهرجان:

جائزة أفضل ممثل: الفنان موسى ناصر عن أدائه في فيلم "حالم حائر ويموت كل يوم".

جائزة أفضل ممثلة: أمنية أبازيد عن دورها في فيلم "البر الثاني".

جائزة رضوان الكاشف للإبداع الفني: مارك حنين عن فيلم "اقلب الشريط من فضلك".

أحمد مجدي يدعو لدعم السينما في الصعيد وتحويل "أيام قنا السينمائية" إلى مهرجان رسمي

أثنى الفنان أحمد مجدي على جودة الأعمال المقدمة في المسابقات المختلفة، مشيدًا بجهود الشباب المشاركين في تنظيم الفعاليات. كما دعا محافظة قنا ووزارة الثقافة إلى مواصلة دعم المبادرات الفنية الطموحة، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه المنظمين، بما يساهم في تحويل هذه الفعاليات إلى مهرجان رسمي يُطلق في نسخته الأولى العام المقبل.

من جانبه، توجه مدير الفعاليات حمادة الأزهري بالشكر إلى مركز تنويرة الثقافي على استضافته لفعاليات حفل الختام، مثمنًا جهود المدربين الذين ساهموا في إنجاح الورش والفعاليات رغم التحديات اللوجستية والإجرائية التي واجهت التنظيم. وأعلن الأزهري عن نية إدارة الفعاليات الدخول في شراكات مع عدد من الجهات الرسمية، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق النسخة الأولى من المهرجان بشكل رسمي العام المقبل.

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