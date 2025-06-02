محافظ سوهاج يتفقد المدرسة المصرية اليابانية ويفتتح حديقة الزهور بجهينة

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، زيارة تفقدية لمركز ومدينة جهينة، تفقد خلالها المدرسة المصرية اليابانية، كما افتتح حديقة الزهور الجديدة بالمدينة، وذلك بحضور المهندس السيد أبو عقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج،

وتفقد المحافظ مشروع المدرسة المصرية اليابانية، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية على مساحة 10 آلاف متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 75 مليون جنيه، وتوفر 28 فصلا دراسيا " رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، وثانوي "، حيث تستوعب 700 طالب وطالبة، ومن المتوقع دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، وشدد المحافظ على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال فرش وتأثيث المدرسة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

كما افتتح "سراج" حديقة الزهور، التي أقيمت على مساحة 4000 متر مربع، والتي تم تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدني، ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات لخدمة المواطنين، وتوفير متنفس حضاري وآمن للأطفال والعائلات، وتضم الحديقة "مسطحات خضراء، وأشجارًا متنوعة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وقاعة أفراح لخدمة أبناء المركز في المناسبات الاجتماعية ".

وأكد " سراج " خلال جولته حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية بجميع المراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

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