محافظ سوهاج يتفقد سير امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية (صور)

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج اليوم الإثنين، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية بعدد من لجان المحافظة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، حيث استهل جولته بتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية العسكرية، والتي تضم 34 لجنة يؤدي بها 729 طالبًا الامتحانات، كما تفقد لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة "هدى شعراوي" الإعدادية بنات بحي شرق، والتي تضم 9 لجان امتحانية تؤدي بها 175 طالبة الاختبارات.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التحدث مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحانات ومدى شمول الأسئلة للمناهج الدراسية، موجّهًا بتوفير كافة سبل الراحة والأمان داخل اللجان، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة تحسبًا لأي طارئ.

كما شدّد على أهمية الحفاظ على النظافة بمحيط المدارس، ورفع أي مخلفات بصورة فورية، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم لتجنب الضوضاء وضمان بيئة هادئة للطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام يؤديها 52.751 طالبًا وطالبة داخل 141 لجنة على مستوى المحافظة، فيما يخوض امتحانات الشهادة الإعدادية 94.460 طالبًا وطالبة موزعين على 503 لجنة.

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