محافظ سوهاج يتفقد محطتي مياه جزيرة شندويل وصرف صحى المراغة

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بجولة ميدانية تفقد خلالها محطة مياه "جزيرة شندويل" لمعالجة الحديد والمنجنيز بمركز سوهاج، ومحطة "رفع صرف صحى رقم 1" بمركز المراغة.



ورافق المحافظ خلال الجولة كل من " المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج،





واطمأن محافظ سوهاج خلال الجولة على جودة المياه المنتجة من محطة مياه جزيرة شندويل، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وانتظام وصولها بالكميات المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب، كما اطمأن على مدى جاهزية محطات الصرف الصحى خلال تلك الفترة، وكذلك أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى التى يبلغ طولها 2100 كيلو متر لضمان عدم وجود أي معوقات بشبكات الصرف الصحى خلال فترة العيد.



واوضح رئيس مياه سوهاج ان محطة مياه جزيرة شندويل تم تشغيلها عام 1930 وتبلغ طاقتها التصميمية 10800 متر مكعب لكل يوم وتخدم 56 الف مواطن فى قرية جزيرة شندويل ونجوعها وانه جارى دق بئر مياه جديد بطاقة 25 لتر لكل ثانية لزيادة كمية المياه المنتجة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن محطة رفع صرف صحى رقم 1 بمركز المراغة تم تشغيلها عام 2019 وتبلغ طاقتها التصميمية 12 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 37 ألف مواطن بمدينة المراغة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطهير الميكانيكي واليدوى لجميع شبكات الصرف الصحى لتخدم 1.8 مليون نسمة.



وأكد محافظ سوهاج أن جولاته الميدانية تهدف المتابعة المستمرة والتأكيد على جاهزية المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتحقيق الرقابة الفعلية على المشروعات الخدمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

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