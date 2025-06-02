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تعليم كفر الشيخ: ضبط 3 حالات غش واستبعاد رئيس لجنة بامتحانات الإعدادية

تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ

 أكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، رصدت 3 حالات غش لطلاب باللجان، كما تم تحويل رئيس لجنة وملاحظ للتحقيق واستبعادهم  وجرى تحرير محاضر لهم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه لن يتهاون في محاسبة المخطئين، وأنه وجه رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول المحمول للجان سواء للطلاب أو الملاحظين، وأن هناك متابعة مستمرة، لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، لأدائهم الامتحانات.

 

 وكان 66 ألفا و200 طالب وطالبة أدوا الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية، وعبر الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان، متمنين أن تأتي الامتحانات بنفس السهولة.

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وتابع الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،  علي التواصل المستمر مع الغرف الفرعية للإدارات التعليمية ١٣ لتهيئة الأجواء لأداء الطلاب الامتحانات.

ووجه الدكتور علاء جودة بضرورة الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتوفير الجو المناسب لأداء جميع الطلاب الامتحان في سهولة وتركيز، مشددا باتباع التعليمات والضوابط الامتحانية، والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول برفقة أي طالب، والتأكد من عدم تواجد أي ساعات إلكترونية أو سماعات لاسلكية.

وأكد وكيل الوزارة  على الخروج بصورة طيبة بجميع اللجان، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، ووجه بضرورة منع اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش داخل اللجان، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. 

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حالات غش التعليم امتحانات طلاب كفر الشيخ

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