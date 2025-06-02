القصة الكاملة لفيديو اعتداء عامل مطعم شهير على سيدة في مدينة نصر.. خلاف على إزالة إشغالات السبب.. وصاحب المحل يقدم اعتذارًا رسميًا

أشعل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين، حيث ظهر فيه عامل بأحد المطاعم الشهيرة في منطقة مدينة نصر وهو يشهر سلاحًا أبيض (ساطور) في وجه سيدة، وسط مشادة حادة وتراشق بالألفاظ.

تفاصيل الواقعة

وفقًا لما تداوله شهود عيان ومستخدمو منصات التواصل، بدأت الواقعة عندما كانت سيدة تستقل سيارتها برفقة زوجها، وأثناء مرورهما في أحد شوارع مدينة نصر، فوجئا بإشغالات موضوعة أمام مطعم شهير متخصص في الحلويات، ما تسبب في تعطيل حركة المرور.

السيدة نزلت من السيارة وتوجهت إلى إدارة المطعم مطالبة – بأسلوب مهذب – بإزالة الإشغالات من منتصف الطريق، غير أن طلبها قوبل بتصرف صادم، إذ قام أحد العاملين بالمطعم بالتعدي عليها لفظيًا، ثم تطور الأمر سريعًا ليشهر في وجهها ساطورًا مهددًا إياها بالقتل، وسط ذهول المارة.

تحرك أمني عاجل

عقب انتشار الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا، شكلت وزارة الداخلية فريق رصد وبحث بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من صحة الفيديو، وبالفعل تم التأكد من صحة المقطع المصور، وتم تحديد هوية المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العامل، وتبين أنه يحمل الجنسية المصرية، ووجهت إليه عدة اتهامات، أبرزها: التهديد باستخدام سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، السب والقذف، إشغال الطريق العام، ترويع المواطنين.

تشميع المطعم وتحقيقات موسعة

وأمرت النيابة العامة بتشميع المحل مؤقتًا، كما تم رفع الإشغالات الموضوعة في الشارع العام أمام المطعم، والتحفظ على الساطور المستخدم، مع تكليف المباحث الجنائية بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء السيدة المجني عليها وزوجها لسماع أقوالهم.

بيان وتصالح لاحق

في تطور لاحق، نشر مدير المطعم – فلسطيني الجنسية – منشورًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" يعتذر فيه للسيدة وزوجها، مؤكدًا أن إدارة المطعم لا تقبل بأي تجاوز من هذا النوع، وأنه تم التصالح بين الطرفين، فيما يحمل العامل المتهم بالاعتداء على السيدة الجنسية المصرية.

غير أن التحريات كشفت أن مدير المطعم يقيم في مصر بطريقة غير قانونية، وإقامته منتهية، وهو ما يُضيف شقًا آخر في القضية قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة.

ردود فعل غاضبة ومطالبات بتطبيق القانون

قوبلت الواقعة باستياء كبير من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن المشهد يعكس تدهورًا في احترام النظام العام من بعض المنشآت، وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة على المحلات التجارية التي تحتل الشوارع وتُعرض المارة للخطر.

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