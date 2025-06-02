الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

التحقيق مع عامل بمطعم شهير بتهمة إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة

متهم،فيتو
متهم،فيتو

 فتحت نيابة مدينة نصر تحقيقات موسعة مع عامل بمطعم شهير متهم بالتعدي على سيدة وإشهار سلاح أبيض في وجهها أثناء طلبها فتح الطريق أمام سيارتها بالشارع.

وأمرت النيابة بتشميع المحل ورفع الإشغالات التي وضعها مديره في الشارع العام مع التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها. 

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل متهم بالتعدي علي سيدة وتهديدها بسلاح أبيض في مطعم شهير بمدينة نصر.

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو قصير، يظهر فيه شاب يتشاجر مع آخرين، ويحاول طردهم من داخل المحل الذى يعمل به، ثم أمسك بسكين كبير، وهدد به شخص لم يظهر بوضوح فى الفيديو.. وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية المختصة، فحص مقطع الفيديو الذى انتشر على نطاق واسع، وتمكنت من تحديد المتورط فيه.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يحمل الجنسية المصرية فيما تبين أن مدير المطعم يحمل الجنسية الفلسطينية ويعيش بطريقة غير قانونية وإقامته منتهية.. وأضافت التحريات أن سبب المشادة الكلامية التى تحولت إلى تلويح باستخدام السكين، هو طلب سيدة من القائمين على إدارة المطعم، فتح الطريق لأنهم أغلقوه من أمام المطعم، إلا أن العامل المتهم رفض طلبها ودخل معها فى مشادة، ثم هددها باستخدام سكين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مديرية أمن القاهرة القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة

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