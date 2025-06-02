حملات أمنية مكثفة للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة فى 9 محافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حملات أمنية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدد من المحافظات؛ لتعزيز السلامة المرورية، والحد من مسببات الحوادث على الطرق، خاصةً ما يتعلق بتعاطي المواد المخدرة بين سائقي المركبات وحافلات المدارس.

الكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة

وشملت الحملات نطاق مديريات أمن: القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، والأقصر، حيث تم إجراء فحوصات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين على الطرق والمحاور الرئيسية.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن فحص 122 حالة، تبين أن 11 سائقًا منهم جاءت نتائجهم إيجابية لتعاطي المواد المخدرة، فيما جاءت باقي العينات سلبية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المخالفين.

ويؤكد هذا استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ تلك الحملات بصفة دورية حرصًا على سلامة وأمن جميع مستخدمي الطرق.

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