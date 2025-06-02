خبراء مصريون يزورون منشآت نووية متطورة ويستعرضون آفاق التعاون المستقبلي

شارك وفد مصري رفيع المستوى في الاجتماع الدولي السادس والعشرين للخبراء الذي نظمه المعهد المتحد للأبحاث النووية (JINR) في مقره بمدينة دوبنا الروسية خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2025.

شراكة استراتيجية لتعزيز القدرات النووية المصرية

جاءت هذه المشاركة في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا) والمعهد المتحد للأبحاث النووية، والتي تهدف إلى توطين التكنولوجيا النووية المتقدمة وبناء كوادر بحثية متميزة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جولة داخل صروح العلم.. الوفد المصري يطلع على أحدث المنشآت النووية

قام الوفد المصري المشارك بزيارات ميدانية شملت:

- مصنع العناصر الثقيلة: حيث اطلعوا على تقنيات فصل العناصر النووية المتطورة

- مجمع المسرع (NICA): أحدث المشاريع العلمية في فيزياء الجسيمات

- مصنع المغناطيسات فائقة التوصيل: قلب الأبحاث النووية المتقدمة

- المفاعل النبضي: نموذج فريد من نوعه في العالم

- مركز النانو تكنولوجي: حيث تلتقي التقنيات النووية بتطبيقات النانو.

شارك في الاجتماع كوكبة من العلماء المصريين البارزين، منهم:

ممدوح معوض (رئيس المركز القومي للبحوث)، طه توفيق رابح (القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية)، جمال محمد حسن (خبير القياسات الإشعاعية).

- فريق متميز من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وتأتي هذه المشاركة تعكس التزام مصر ببناء مستقبل علمي متقدم، وتؤكد مكانتها كشريك فاعل في المجتمع العلمي الدولي، وخطوة جديدة نحو تحقيق الريادة في المجال النووي السلمي.

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