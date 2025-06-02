الإثنين 02 يونيو 2025
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رياضة

برشلونة يقترب من إتمام التعاقد مع حارس إسبانيول

برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، حسم صفقة خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول، خلال الميركاتو الصيفي 2025.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد توصل برشلونة بالفعل لاتفاق مبدئي مع جارسيا، يقضي بانضمامه إلى الفريق لمدة 5 مواسم، على أن يتم استكمال الصفقة خلال أيام، بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع إسبانيول (25 مليون يورو).

وأشارت إلى أنه في حالة عدم حدوث أي مفاجآت، سينضم خوان جارسيا رسميا إلى صفوف برشلونة خلال الأسبوع المقبل.


وأوضحت أن برشلونة تحرك بشكل جيد في الأيام الأخيرة لحسم صفقة جارسيا الذي سيتقاسم مركز حراسة المرمى مع أندريه تير شتيجن وفويتشيك تشيزني في الموسم المقبل.

ومنح حارس إسبانيول، موافقته بالفعل على عرض برشلونة، معتبرًا أنه الأفضل من الناحيتين الرياضية والمالية.

وقد عملت الإدارة الرياضية في برشلونة، بقيادة ديكو، بجد كبير، مع ممثلي الحارس، لمنع انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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