إطلاق حملة نظافة موسعة بجميع مساجد وزوايا كفر الشيخ استعدادا لعيد الأضحي

قامت مديرية أوقاف كفرالشيخ، اليوم الأحد، حملة نظافة شاملة لنظافة وتطهير المساجد لاستقبال المصلين بجميع مساجد المحافظة في إطار الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن في صلاة عيد الأضحى المبارك ١٤٤٦، في هذه الأيام المباركة "العشر الأول من ذي الحجة" التى هي أفضل أيام الدنيا.

وقد أكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن ذلك يأتي في إطار حملة النظافة الشاملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية مباركة من الدكتور أسامه السيد الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، وبتوجيهات الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني.

حملات نظافة بـ 16 إدارة فرعية

وأضاف الشيخ معين يونس، أنه قد تم إطلاق حملة النظافة الشاملة لجميع المساجد في 16 إدارة فرعية بالمحافظة، تشمل الحملة 4700 ما بين مسجد وزاوية على مستوى محافظة كفرالشيخ، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» "وكلنا في خدمة بيوت الله".

وتفقد وكيل وزارة الأوقاف فعاليات الحملة بجميع مساجد المحافظة ومنها مسجد الزهور بمحافظة كفر الشيخ، حيث تابع على أرض الواقع بدء الحملة فعليا بجميع أركان المسجد ودورات المياه وسطح المسجد، وقام بالمتابعة والإشراف على نظافته أيضا.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أنه تم عقد غرفة عمليات بالمديرية برئاسته، وعضوية الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ عبد الرازق الطرينى، مسؤول المساجد، ومفتشي جهاز المتابعة بالمديرية، وذلك لمتابعة نشاط الحملة بجميع الإدارات الفرعية، ومتابعة جميع المساجد على مستوى المحافظة، استعدادا لإستقبال ضيوف الرحمن في هذه الأيام المباركة العشر الأول من ذي الحجه،وجاهزية جميع المساجد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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