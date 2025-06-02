الإثنين 02 يونيو 2025
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أخبار مصر

«كفتة ولحمة ورز»، التعليم توفر وجبات ساخنة لطلاب المدارس

وجبات للطلاب في المدارس
وجبات للطلاب في المدارس
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كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن القيام بمبادرة مع وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدنى، تتضمن توفير وجبات ساخنة للطلاب فى بعض المناطق الأكثر فقرا، موضحا أن الوجبات بها كفتة ولحمة ورز، فى إطار مبادرة التقزم.

وزير التعليم: توفير وجبات ساخنة تتضمن كفتة ولحمة فى بعض المناطق 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفي، أن منهج “اكتشف” موجود والوزارة تدرس تطوير مناهج اللغة الإنجليزية وتدريب معلمى اللغة الإنجليزية.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية في المدارس خلال العام الدراسي القادم 2025/ 2026.

التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية

وأوضح  وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم توزيع كتيب تعليمي مع كتب المدرسة من العام الدراسي الجديد يتضمن المراجعات والتقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية لجميع الصفوف الدراسية.

وكشف محمد عبد اللطيف، أن مادة التربية الدينية سيكون النجاح فيها من العام القادم من 70% لكل الصفوف الدراسية.

وزير التعليم: 70% النجاح فى الدين لكل الصفوف من العام القادم 

وأكد أن هناك مناهج جديدة تمت مراجعتها من الأزهر الشريف والكنيسة.

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