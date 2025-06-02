وزير التعليم: توزيع كتيب التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية العام القادم

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأبنية التعليمية تبني سنويا قرابة 15 ألف فصل دراسى لتلبية الاحتياجات التعليمية وانهاء الكثافات الطلابية، وأضاف: انتهينا من مشكلة الكثافات بالفصول الدراسية بحيث أصبحت لا تتخطى 50 طالبا فى الفصل.

وزير التعليم: انتهاء الكثافة بالفصول

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم استخدام كافة الإمكانيات المتاحة لتقليل الكثافات وهناك فقط 22 مدرسة يتم العمل على حل مشكلة الكثافة بها ومن ثم العام الدراسى القادم ستكون فيه المدارس بلا كثافات.

وكشف وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي، أنه من العام القادم سيكون هناك كتيب مع كتب المدرسة يتضمن التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية.

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