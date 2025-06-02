وزير التعليم: تعديل مناهج العربي والدراسات والدين والرياضيات من ابتدائي وحتى ثانية إعدادي

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، تفاصيل تطوير المناهج الدراسية، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة.

تطوير منهج مادة الرياضيات

وقال وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، إنه تم توقيع بروتوكول مع الجانب الياباني لتطوير منهج مادة الرياضيات ليتواءم مع المنهج الياباني بدون اضافة اعباء مالية، وتعديل المحتوى العلمي لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى الصف الثاني الإعدادي مع شركات متخصصة، ودون تحمل الوزارة أية أعباء مالية.

تحديث منهج العلوم والبرمجة

وتابع وزير التعليم: تم التفاوض مع الجانب الياباني لتحديث منهج العلوم والبرمجة، بالإضافة التفاوض مع الجانب الكوري الجنوبي في منهج العلوم.

وأضاف، أن إعداد بوكليت يصدر مع كل كتاب ليكون بديلا للكتب الخارجية وبه التدريبات اللازمة والتقييمات الأسبوعية لتيسير العملية التعليمية على الطالب والمعلم لتخفيف الأعباء المادية على الأسرة المصرية.

وكشف محمد عبد اللطيف، أن مادة التربية الدينية سيكون النجاح فيها من العام القادم من 70% لكل الصفوف الدراسية.

وزير التعليم: 70% النجاح فى الدين لكل الصفوف من العام القادم

وأكد أن هناك مناهج جديدة تمت مراجعتها من الأزهر الشريف والكنيسة والمنهج سيكون أكبر.

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