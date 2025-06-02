السيسي: مصر كانت دومًا في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت دومًا في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، باعتبار أنها تهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم"رافاييل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد في مستهل المقابلة على تقدير مصر للدور الهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم منظومة عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، بما يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب تعظيم الإستفادة من الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية، معربًا عن التقدير للجهود الجارية لتوسيع أطر التعاون بين مصر والوكالة.

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