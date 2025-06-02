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أخبار مصر

وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية خلال عامين

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: إن نسبة حضور الطلاب الأعوام الماضية كان يتراوح ما بين 9% حتى 15%، والكثافات كانت مرتفعة في بعض الفصول وصلت إلى 250 طالب وعجز المعلمين وصل إلى 469 ألف معلم، موضحا أن المعلمين في مصر من أفضل المعلمين في العالم ولديهم مواهب كبيرة في التدريس.

كثافة الفصول في المدارس 

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال مؤتمر صحفى: “كانت هناك مدارس بها عجز 50 مدرس وأكثر، والمناهج كانت لا تنتهى فى المدرسة بسبب أن الطالب كان يدرس 32 مادة في السنة ومن ثم تم إعادة هيكلة الثانوية العامة حيث وصلت المواد إلى 17 مادة دون أن يحدث تغيير أو خروج فى مخرجات التعليم ونواتجه”.

نسبة الحضور للصفين الأول والثاني الثانوي

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: “كان واقع المدارس لا يسمح للمدرس بشرح المنهج كاملا، ومن ثم كان يذهب الطالب للدروس الخصوصية”، موضحا أنه بعد تقليل المواد ارتفعت نسبة الحضور للصفين الأول والثانى الثانوي أما الصف الثالث الثانوي ستكون هناك آلية للحضور في البكالوريا المصرية.

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وشدد وزير التربية والتعليم على أن هناك خطة لإلغاء الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية خلال عامين.

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