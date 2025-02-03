سعر ومواصفات هاتف هونر HONOR Magic 7 Pro

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف هونر ماجيك 7 برو HONOR Magic 7pro، ولذلك نقدم خلال السطور مواصفات وسعر هاتف هونر الجديد.

مواصفات هاتف هونر

يأتى هاتف هونر بشاشة بشكل الثقب المزدوج منحنية من كل الأطراف من نوع LTPO OLED بمساحة 6.8 بوصة مع دعم الشاشة لمعدل التردد الأعلى الـ 120Hz مع دعم خاصية الـ HDR10+ مع طبقة حماية على الشاشة من نوع NanoCrystal Shield.

وبالنسبة إلى الخامات التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف فيأتي بظهر من الزجاج مع فريم من المعدن والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68/IP69 أسفل الماء حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

وبالنسبة إلى المعالج فيأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Elite بتكنولوجيا الـ 3 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 830 وهو نفس معالج هاتف Samsung S25 Ultra.

أما الكاميرات فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 مع وجود مستشعر IR بجانب السيلفي وهو مسؤول عن خاصية الـ Face Unlock وتعمل بكفاءة حتى في الظلام.

والكاميرا الخلفية ثلاثية الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة متغيرة F/1.4-2.0 مع دعمها للمثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فهي الكاميرا Periscope خاصة بعمل الزوم حتى 100X وتأتي بدقة 200 ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بمعدل التقاط 24 و30 و60 و120 و240 إطار في الثانية.

كما يأتي هاتف هونر بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

اما البطارية فتأتي بسعة 5850 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط والشحن العكسي بقوة 5 واط والشحن اللاسلكي العكسي.

سعر هاتف هونر

ويأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 15 مع واجهة MagicOS 9 بدعم كامل لخدمات جوجل بشكل رسمي يتوفر الهاتف باللون الرمادي وباللون الأزرق وباللون الأسود ولم يتوفر الهاتف رسميا حتى الآن فى مصر ويبلغ سعره فى الإمارات للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام 4000 درهم.

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