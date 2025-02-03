الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر ومواصفات هاتف هونر HONOR Magic 7 Pro

هاتف هونر، فيتو
هاتف هونر، فيتو

 يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف هونر ماجيك 7 برو HONOR Magic 7pro، ولذلك نقدم خلال السطور مواصفات وسعر هاتف هونر الجديد. 

 

مواصفات هاتف هونر

 يأتى هاتف هونر بشاشة بشكل الثقب المزدوج منحنية من كل الأطراف من نوع LTPO OLED بمساحة 6.8 بوصة مع دعم الشاشة لمعدل التردد الأعلى الـ 120Hz مع دعم خاصية الـ HDR10+ مع  طبقة حماية على الشاشة  من نوع NanoCrystal Shield.

وبالنسبة إلى الخامات التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف فيأتي بظهر من الزجاج مع فريم من المعدن  والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68/IP69 أسفل الماء حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

 

وبالنسبة إلى المعالج فيأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Elite بتكنولوجيا الـ 3 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 830 وهو نفس معالج هاتف Samsung S25 Ultra.

أما الكاميرات فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 مع وجود مستشعر IR بجانب السيلفي وهو مسؤول عن خاصية الـ Face Unlock وتعمل بكفاءة حتى في الظلام.

والكاميرا الخلفية ثلاثية الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة متغيرة F/1.4-2.0 مع دعمها للمثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فهي الكاميرا Periscope خاصة بعمل الزوم حتى 100X وتأتي بدقة 200 ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بمعدل التقاط 24 و30 و60 و120 و240 إطار في الثانية.

كما يأتي هاتف هونر  بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري. 

اما البطارية فتأتي بسعة 5850 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط والشحن العكسي بقوة 5 واط والشحن اللاسلكي العكسي.

سعر هاتف هونر 

سعر ومواصفات هاتف هونر HONOR X9c

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

ويأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 15 مع واجهة MagicOS 9 بدعم كامل لخدمات جوجل بشكل رسمي  يتوفر الهاتف باللون الرمادي وباللون الأزرق وباللون الأسود  ولم يتوفر الهاتف رسميا حتى الآن فى مصر ويبلغ سعره فى  الإمارات للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام  4000 درهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هونر هونر ماجيك 7 برو HONOR Magic 7pro مواصفات وسعر هاتف هونر ماجيك 7 برو سعر هاتف هونر

مواد متعلقة

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

سعر هاتف سامسونج جالاكسي S24 Ultra بعد تطبيق الرسوم الجمركية

تعرف على هواتف آيفون وأجهزة آيباد الداعمة للشريحة الإلكترونية ESIM

مواصفات وسعر هاتف ريلمي Realme GT7 pro

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

خبير يحذر من كارثة: وحش البحر المتوسط يثور ويهدد دول المنطقة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

منوعات

المزيد

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متصلة أم منفصلة؟ أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء أيام رمضان الفائتة

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

المزيد
الجريدة الرسمية