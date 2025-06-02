الإثنين 02 يونيو 2025
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رياضة

النصر يغري مدافع إنتر ميلان براتب سنوي كبير للانضمام لصفوفه

النصر
النصر

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي، بدأ تحركاته الجادة في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف إحداث تغييرات جذرية في صفوف الفريق الأول، مع التركيز على دعم الخط الدفاعي بعناصر عالمية.

ووفقا لما كشفته شبكة "سكاي سبورت"، فإن إدارة النصر وضعت أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان، على رأس أولوياتها، رغم عدم بدء الاتصالات الرسمية حتى الآن.

وتجهز إدارة النصر، عرضًا مغريًا يمتد لنحو 4 سنوات، مع راتب سنوي يقدر بنحو 20 مليون يورو، في محاولة لإقناع اللاعب بالانضمام لصفوف العالمي، في ظل قناعتها بأنه أحد أفضل المدافعين في مركزه على مستوى العالم.


ويأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة يعمل من خلالها النصر، على إعادة بناء الفريق، واستقطاب أسماء كبرى لدعم مشروع النادي وإقناع كريستيانو رونالدو بتمديد عقده لفترة أطول.

وتشمل قائمة الأسماء المستهدفة أيضًا، الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول، والسلوفاكي دافيد هانكو مدافع فينورد، حيث تجري محادثات متقدمة بشأن الأخير.


 

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