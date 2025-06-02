الحق في الدواء: تعطل إجراء جلسات العلاج الكيماوي لمرضى الأورام بمستشفى هرمل

انتقد محمود فؤاد مدير الحق في الدواء تعطل جلسات العلاج الكيماوي لمرضى الأورام داخل مستشفى هرمل بعد انتقال إدارة المستشفى للقطاع الخاص اليوم.

وقال محمود فؤاد في تصريحات خاصة: إن الإدارة الجديدة للمستشفى قامت بتغيير ختم المستشفى وطلبت من المرضى الصادر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة بتغيير هذه القرارات لتكون موجهة للمستشفى بالإدارة الجديدة.

وأوضح أن مدة إعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تستغرق وقتا مما يتسبب في تأخر حصول المرضى على الخدمة والذين بالفعل كان قد صدر لهم قرارات علاج ويحصلون على جلسات العلاج الكيماوي إلا أن طلب تغيير قرار العلاج على نفقة الدولة يعطل حصولهم على الخدمة.

الإستغناء عن 25 % من القوى العاملة بالمستشفى سواء تمريض أو أطباء

وقال: إن الإدارة الجديدة لمستشفى هرمل قامت بالاستغناء عن 25 % من القوى العاملة بالمستشفى سواء تمريض أو أطباء وهو ما ينص عليه قانون إسناد إدارة المنشآت الطبية للقطاع الخاص.

وكانت مستشفى هرمل للأورام شهدت تطبيق أول تجربة لإدارة وتشغيل المستشفيات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص، بموجب القانون رقم 87 لسنة 2024، المعروف إعلاميًا بـ"قانون تأجير المستشفيات"، والذي أقره البرلمان العام الماضي بهدف "تحسين الخدمات الصحية" من خلال إشراك القطاع الخاص.

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