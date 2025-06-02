حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بحى المنتزة في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول بالإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة ضمن المخطط الشهري للحملات، بالاشتراك مع الجهات الخارجية المعنية وإدارات الحي الداخلية، وبالتعاون مع شرطة مرافق المنتزه أول، الرائد عبد الرحمن قداح، النقيب أمجد شعراوى لضبط الأسواق والاسعار.

يأتي ذلك بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق، والتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية والقانونية، والتفتيش على جودة المواد الغذائية المعروضة ومراجعة تراخيص التشغيل، ومدي الإلتزام بمعايير النظافة والصحة العامة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما شملت الحملة المرور على شوارع شارع وليم هول - متفرع من شارع جميله بوحريد وشارع أمين حسونه وشارع أديب معقد واسكندر ابراهيم - الأكاديمية وشارع المشتل - السيوف شماعة وشارع محمد نجيب وشارع المستجد.

وأسفرت عن تحصيل مبلغ ١٠٥ آلاف جنيه غرامات فورية وغلق وتشميع محلين بشارع أمين حسونه، وتحرير ٦ محاضر لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وإخطار لتوفيق الأوضاع، وذلك بمعرفة رخص المحلات.

كما تم تحرير ٧ محاضر مخالفات تشمل ومحضر جنحة للطب البيطري لأحد المطاعم لوجود سلع منتهية الصلاحية، وإعدام نحو ١٦ كجم مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر، بالإضافة لكتابة تعهد من المسؤول بمدة زمنية محدده لتلافي الملاحظات وتصحيح الأوضاع والمخالفات التي تم رصدها، مع التنبيه باتخاذ اجراءات أكثر حزما في حالة عدم الإلتزام و٤ محاضر للتموين، ومحضرين بمعرفة الرصد البيئي وتحرير ( ١٣ ) إنذارا لكلا من: ٤ قوي عاملة، ٣ رصد بيئي، ٤ أمن الصناعي، وانذارين للصرف الصحي والمرور علي ٥ صيدليات من قِبَل التفتيش الصيدلي، وتبين عدم وجود مخالفات.



هذا بالإضافة لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات والحواجز، لتحقيق السيولة المرورية، وفتح الطرق أمام سير الماره والسيارت، والتحفظ علي نحو (١٥٥) حالة إشغال متنوعة.

جاء ذلك بتواجد إدارة إشغال الطريق، العلاقات العامة، الأزمات والكوارث، الإيرادات، رخص المحلات، وحدة الإزالة الفورية، شؤون البيئة، المتابعة الميدانية، ومراقبة النظافة، الرصد البيئي، قسم الإعلانات، وبالاشتراك مع الجهات الخارجية متمثلة في الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الطب البيطري، هيئة الدواء المصرية، مكتب عمل المنتزه، الصرف الصحي، السلامه والصحة المهنية، التموين، الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك.

وأهابت رئاسة حي المنتزه أول المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتوفيق أوضاعهم القانونية، والحرص على اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية، تفاديًا للمسائلة القانونية.

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