ضبط المتهمين باختطاف شاب وطلب فديه من أسرته فى المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة اختطاف شاب بمنطقة المقطم، والقبض على مرتكبي الواقعة.

المتهمين فى الخطف

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغًا من مهندس مقيم بدائرة القسم، أفاد خلاله بتعرض نجله لواقعة اختطاف من قِبل صديقه، الذي ساومه لاحقًا على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وعلى الفور، تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات، التي أسفرت عن تحديد مكان احتجاز المجني عليه، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي وعدد من المشاركين معه، وهما شخصان لهما معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزتهم على المجني عليه مقيد اليدين والقدمين.

وبمواجهة الجناة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من صديق المجني عليه، نتيجة خلافات مالية سابقة بينهما، حيث قاموا بالتخطيط لاختطافه ومساومة والده على دفع مبلغ مالي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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