الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط المتهمين باختطاف شاب وطلب فديه من أسرته فى المقطم

المتهمين
المتهمين

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة اختطاف شاب بمنطقة المقطم، والقبض على مرتكبي الواقعة.

المتهمين فى الخطف 
المتهمين فى الخطف 

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغًا من مهندس مقيم بدائرة القسم، أفاد خلاله بتعرض نجله لواقعة اختطاف من قِبل صديقه، الذي ساومه لاحقًا على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

ضبط قائد "توك توك" تحرش بسيدة واستولى على أموالها في القطامية

28706 مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

وعلى الفور، تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات، التي أسفرت عن تحديد مكان احتجاز المجني عليه، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي وعدد من المشاركين معه، وهما شخصان لهما معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزتهم على المجني عليه مقيد اليدين والقدمين.

 

وبمواجهة الجناة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من صديق المجني عليه، نتيجة خلافات مالية سابقة بينهما، حيث قاموا بالتخطيط لاختطافه ومساومة والده على دفع مبلغ مالي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خيانة الصداقة جريمة المقطم اختطاف شاب المقطم مديرية أمن القاهرة خطف النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط قائد "توك توك" تحرش بسيدة واستولى على أموالها في القطامية

28706 مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 9 ملايين جنيه

حملات تموينية على المخابز تضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في القليوبية

حالة المرور اليوم، سيولة نسبية وكثافات محدودة ببعض المحاور

الشيطان يكمن في توك توك، شاب يقتل والده بشبرا الخيمة (تفاصيل)

فحص 44 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات

الأكثر قراءة

بالأسماء، مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم بالإسماعيلية

مسألة كرامة، الزمالك يستعد لتحرك جديد ضد زيزو

الأهلي يعلن التعاقد مع صفقة جديدة (فيديو)

مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى

بعد تسريب الامتحان الأساسي والبديل، تأجيل مادة الجبر للشهادة الإعدادية بأسيوط للأربعاء المقبل

6 أضرار للإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى، الصحة توضح

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

أول ظهور للمصري محمد صبري سليمان منفذ الهجوم على مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في أمريكا (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

البوري يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكامها وشروطها ومدى مشروعيتها، كل ما يخص الأضحية في الإسلام

الأزهر يوضح كيفية توزيع لحوم الأضحية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية