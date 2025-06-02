"تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية" في ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع مركز تدريب غرب الدلتا التابع لإدارة مراكز تدريب الآثار، ورشة عمل حول «تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في حفظ وتوثيق التراث» للعاملين بوزارة الآثار، وذلك في الفترة من 25 إلى 29 مايو 2025، بمقر مركز تدريب غرب الدلتا التابع لإدارة مراكز تدريب الآثار بكوم الناضورة.



قدم ورشة العمل المهندس نادر محمد، الباحث بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية.

تناولت الورشة تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المختلفة وآفاقها المستقبلية، بالإضافة إلى أبعادها المتعددة وعلاقتها بالأقمار الصناعية وعلوم الاستشعار عن بُعد، مع توضيح مدى استخدام هذه التطبيقات داخل جمهورية مصر العربية.

كما شملت الورشة تطبيقًا عمليًا على توثيق المباني التراثية في الإسكندرية باستخدام أحد برامج نظم المعلومات الجغرافية، ومدى الاستفادة منها داخل مصر، خاصة في المرحلة الحالية، من خلال توضيح دورها في المشروعات القومية المصرية، وارتباط تلك التطبيقات ببرنامج الفضاء المصري.





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