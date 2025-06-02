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خارج الحدود

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مصر تدخل فصلا جديدا في ملف الطاقة النووية

رافئيل جروسى المدير
رافئيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال رافائيل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن مصر تدخل فصلا جديدا في ملف الطاقة النووية.

تعاون كبير بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأوضح خلال مؤتمر صحفى اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، أنه يوجد تعاون كبير بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ملف الطاقة النووية.

نثمن الدور المصري الواضح في محاولة تسوية الملف النووي

وثمن الدور المصري الواضح في محاولة تسوية الملف النووي، مشيرًا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على ضمان أي اتفاق في الملف النووي.

ندعم جهود ويتكوف في الملف النووي الإيراني

وشدد على أنه عندما يتعلق الأمر بالملف النووي يجب أن يكون كل شيء سلميا، مشيرًا إلى أنه يدعم جهود ويتكوف في الملف النووي الإيراني.

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الطاقة النووية رافئيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر تدخل فصلا جديدا في ملف الطاقة النووية الملف النووي

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