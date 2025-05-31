السبت 31 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجامبي تعزيز التعاون بمجالات الاستثمار والزراعة والطاقة

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى ووزير خارجية جامبيا، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم، مامادو تانجارا وزير الخارجية والتعاون الدولي والجامبيين في الخارج، وذلك لعقد مشاورات سياسية حول العلاقات الثنائية بين مصر وجامبيا والتحديات التى تواجهها القارة الإفريقية.

رحب الوزير عبد العاطى بالاحتفال بمرور ٦٠ عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجامبيا، وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب الجامبي في مختلف المجالات، لاسيما فى مجال التجارة والاستثمار والزراعة والاستزراع السمكي والطاقة وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وتنمية القدرات، مؤكدًا على استعداد مصر للتعاون مع جامبيا في تنفيذ تطلعاتها التنموية.

 

وأشاد وزير الخارجية بمشاركة جامبيا في دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيرا الى أن عدد الدورات التي استفادت منها جامبيا على مدار الأعوام العشرة الماضية بلغت ٧٨ دورة تدريبية بإجمالي ١٢٧ متدربًا، معربا عن الاستعداد لتقديم مزيد من الدورات التدريبية للكوادر الجامبية.

كما أشار إلى التعاون القائم بين البلدين في مجالات التعليم، والمتمثل في تأسيس مركز "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها" في جامبيا بالتعاون بين الأزهر الشريف والأمانة العامة للتعليم العربي والإسلامي في جامبيا، واستعرض المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي إلى الطلبة الجامبيين، فضلًا عن التعاون بين البلدين في المجال الصحي وبناء وتجهيز مستشفى مصري في بانجول.

وشدد وزير الخارجية على ما توليه مصر من اهتمام لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بالنظر لتداعيات عدم الاستقرار في المنطقة على دول الإقليم بما في ذلك ليبيا والسودان، وما يحمله ذلك من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري باعتبارها دول جوار.

كما أطلع الوزير عبد العاطى نظيره الجامبي على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، ومواصلة تقديم الدعم للقضية الفلسطينية فى إطار منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية.

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مشاورات سياسية بدر عبد العاطي مصر وجامبيا

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