التعليم: زيادة عدد أفراد الأمن من 5 إلى 10 موظفين في امتحانات الثانوية العامة

كشف خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة عن زيادة عدد أفراد الأمن من 5 إلى 10 موظفين مع تخصيص 2 من كل إدارة تعليمية لتنظيم دخول الطلاب وتمكين أفراد الأمن الإدارى من تفتيش الطلاب وتسهيل دخول الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح خالد عبد الحكم أنه سيتم زيادة أفراد الشرطة أمام اللجان الملتهبة التى قد تشهد حالات غش.

وقال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ضاعفت أعداد المراقبين في لجان الثانوية العامة لمزيد من الضبط والصرامة في المراقبة.

وأكد خالد عبدالحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن وجه الاختلاف بين النظامين القديم والجديد في الثانوية العامة، أن اللغة الإنجليزية امتحان واحد ولكن امتحان طلبة النظام الجديد يزيد ٥ أسئلة اختيار من متعدد عن طلبة النظام القديم.

وفيما يخص التاريخ والجغرافيا، موحدين، والعربي كمثل العام الماضي، والكيمياء والفيزياء كمثل العام الماضي، والاختلاف في مادة الأحياء والرياضيات فقط، بين النظامين القديم والجديد.

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