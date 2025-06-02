"البيان الأول لثورة 23 يوليو" يثير الجدل في امتحان الدراسات بين طلاب الإعدادية بالمنوفية (فيديو)

سيطرت حالة من الجدل بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وذلك في ثالث أيام الإمتحانات، بسبب امتحان مادة الدراسات.

وشهد امتحان الدراسات الاجتماعة بالشهادة الإعدادية جدلا بسبب النقطة الأولى في سؤال أكمل والتب جاءت كالتالى ( تمت إذاعة البيان الأول لثورة 23 يوليو من …..)، حيث أجاب البعض الإذاعة المصرية، بينما أجاب البعض الآخر أنور السادات.

تعليم المنوفية ترد

وأكدت تعليم المنوفية فى تصريحات خاصة لـ فيتو أنه سيتم احتساب الإجابتين صحيحتين للطلاب وذلك بسبب عدم تشكيل كلمة (من).

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الدراسات

وفي وقت سابق كان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أوضح أنه تم تجهيز 400 لجنة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 86 ألف و12 طالب وطالبة بمشاركة 14 ألف و112 ( رئيس لجنة - مراقب أول- مراقب - ملاحظ - إداري ) بجميع لجان الإدارات، مؤكدًا على أن هناك متابعة يومية لكافة اللجان على مستوى المحافظة لمتابعة سير العملية الإمتحانية وتذليل العقبات واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.