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محافظات

كلمة "من" بدون تشكيل تثير أزمة بامتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالمنوفية

تعليم المنوفية
تعليم المنوفية

 قال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه نظرا لعدم وضوح تشكيل كلمة ( من ) في ورقة أسئلة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية اليوم، سوف يتم احتساب الإجابة على سؤال إذاعة البيان الأول لثورة ٢٣ يوليو صحيحة في حالتين: ١. محمد أنور السادات ٢. الإذاعة المصرية.

 

طلاب المنوفية يؤدون امتحان الدراسات

 وفي وقت سابق كان قد أوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم تجهيز 400 لجنة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 86 ألفا و12 طالبا وطالبة بمشاركة 14 ألفا و112 ( رئيس لجنة - مراقب أول- مراقب - ملاحظ - إداري ) بجميع لجان الإدارات، مؤكدًا على أن هناك متابعة يومية لكافة اللجان على مستوى المحافظة لمتابعة سير العملية الإمتحانية وتذليل العقبات واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

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الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية الشهادة الاعدادية المنوفية ثورة ٢٣ يوليو إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

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