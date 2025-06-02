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بعثة حج الجمعيات الأهلية تتسلم مخيمات عرفات ومنى (صور)

حج الجمعيات الأهلية
حج الجمعيات الأهلية 2025 ,فيتو

 انتهى مشرفو بعثة حج الجمعيات الأهلية من استلام المخيمات الخاصة بحجاج الجمعيات في مشعري منى وعرفات، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات يوم الأربعاء المقبل لأداء الركن الأعظم.

 وأكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن جميع المشرفين استلموا المواقع المخصصة لحجاج الجمعيات الأهلية في منى وعرفات، وتم الانتهاء من تركيب الملصقات التعريفية وتوزيعها على المخيمات لتيسير وصول الحجاج إلى مواقعهم بسهولة، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللوجستية من فرش وتكييفات ومراوح وكافة الاحتياجات الضرورية لضمان راحة الحجاج.

 

وأشار عبد الموجود إلى أن غرفة العمليات المركزية التابعة للبعثة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتصعيد الحجاج إلى عرفات، بالتنسيق مع السلطات السعودية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة جميع الحجاج.

وأضاف أن البعثة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية الصحية والخدمية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال أيام المشاعر، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مع التأكيد على التزام جميع المشرفين بالتعليمات وتقديم الدعم الكامل للحجاج طوال فترة أداء المناسك.

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