الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن: استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية لنقل الحجاج لـ عرفات

حج الجمعيات الأهلية
حج الجمعيات الأهلية 2025، فيتو
ads

أعلنت  المؤسسة القومية لتيسير الحج ، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة، لتأمين نقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة في مشعري عرفات ومنى، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف لضمان راحة وسلامة الحجاج خلال أداء المناسك.

 

بعثة حج الجمعيات الأهلية

 

وأوضح أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن الحافلات المستلمة خضعت للفحص الفني الدقيق من قبل اللجنة الفنية التابعة للبعثة، للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة وجودة التشغيل، مشيرا إلى أن “جميع الحافلات من طراز 2023 فأحدث، حرصا على توفير وسائل نقل آمنة ومريحة للحجاج”.

 

توفير حافلات احتياطية

 

وأشار إلى أنه تم أيضا توفير حافلات احتياطية تحسبا لأي طوارئ، إلى جانب تجهيز ورش صيانة متنقلة مصاحبة لخطوط السير، بما يضمن سرعة التدخل حال حدوث أي أعطال خلال رحلات التصعيد إلى المشاعر المقدسة.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص  وزارة التضامن  على توفير أفضل سبل الراحة والرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية، وضمان أداء المناسك في سهولة ويسر، وفقًا للضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجانب السعودي.

 

 عملية التفويج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

 

وأكد عبد الموجود، أن عملية التفويج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قد اكتملت، حيث وصل جميع حجاج الجمعيات الأهلية من كافة المستويات إلى مكة المكرمة، استعدادًا للتصعيد إلى عرفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجانب السعودي التضامن الاجتماعي المؤسسة القومية لتيسير الحج بعثة حج الجمعيات الأهلية حج الجمعيات الأهلية حجاج الجمعيات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

مواد متعلقة

غرفة عمليات بعثة حج القرعة: منظومة دقيقة تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة ضيوف الرحمن

غرفة عمليات بعثة حج الجمعيات الأهلية تراجع خطة التصعيد إلى عرفات

أخبار مصر: سفر أول أفواج حج الجمعيات، أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي، بشرى سارة عن حالة الطقس، مرتضى منصور وفايق أمام المحكمة

موعد انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

الأكثر قراءة

مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى

أول ظهور للمصري محمد صبري سليمان منفذ الهجوم على مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في أمريكا (فيديو)

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

التضامن: استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية لنقل الحجاج لـ عرفات

من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

بعد تسريبه، تعليم أسيوط تقرر استبدال امتحان الجبر للشهادة الإعدادية وتأجيله للفترة الثانية

الضرائب: 12 أغسطس المقبل آخر موعد للاستفادة من تسهيلات القانون 5 لسنة 2025

بعد تسريب الامتحان الأساسي والبديل، تأجيل مادة الجبر للشهادة الإعدادية بأسيوط للأربعاء المقبل

خدمات

المزيد

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

البوري يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يوضح كيفية توزيع لحوم الأضحية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية