الرعاية الصحية: نقل التكنولوجيا الألمانية وتوطينها في منشآتنا لتقديم خدمات ذكية ومستدامة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بوفد رفيع المستوى من كبرى الشركات الألمانية المتخصصة في الصناعات والخدمات الصحية، بمقر الهيئة الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في القطاع الصحي المصري، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية مع الجانب الألماني.

توفير أفضل الخدمات الصحية المتقدمة للمواطن المصري

جاء اللقاء في إطار التنسيق المشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفارة الألمانية بالقاهرة، ووزارة الصحة الألمانية، والتحالف الصحي الألماني (GHA)، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعميق العلاقات الثنائية في المجال الصحي، وفتح آفاق تعاون واعدة قائمة على نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتوفير أفضل الخدمات الصحية المتقدمة للمواطن المصري.

شهد الدكتور أحمد السبكي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والتحالف الصحي الألماني، حيث مثّل الهيئة في التوقيع الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ووقّع عن الجانب الألماني الدكتور أرمين سمايلوفيتش، نائب رئيس مجلس إدارة التحالف الصحي الألماني.

تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ويهدف البروتوكول إلى دعم سبل التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، أبرزها: تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطوير برامج التعليم الطبي والتدريب المستمر لمقدمي الخدمة، تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في نظم الرعاية الصحية، دعم الوصول إلى أحدث التقنيات في مجالات التشخيص والعلاج، إلى جانب بحث فرص الاستثمار المشترك في البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية.

أكد الدكتور أحمد السبكي أن الشراكة مع الجانب الألماني تُعد خطوة محورية نحو نقل التكنولوجيا والخبرات الألمانية المتقدمة وتوطينها في مصر، بما يُسهم في تقديم خدمات صحية ذكية، مستدامة، وعالية الجودة. وأضاف أن الهيئة تستهدف من خلال هذا التعاون تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الابتكار وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر نموذجًا مثاليًا لاستيعاب هذا النوع من التعاون الدولي، لما تمثله من بنية قانونية وتنظيمية محفزة للاستثمار، ومرونة تشغيلية تسمح باستقدام وتطبيق أحدث التجارب العالمية في تقديم الخدمة.

أوضح رئيس الهيئة أن مصر أصبحت تُعد من أهم الأسواق الواعدة في القطاع الصحي، بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات، بما يجعلها مركزًا إقليميًا للاستثمار الصحي.

استقطاب شركاء دوليين في القطاع الصحي

وأكد أن الهيئة تسعى لاستقطاب شركاء دوليين في القطاع الصحي، مثل الشركات الألمانية الرائدة، بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الحكومية، وزيادة فاعلية وكفاءة تقديم الخدمة، من خلال إدماج القطاع الخاص كشريك تنموي رئيسي.

ناقش اللقاء فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وهي من الأولويات الاستراتيجية للهيئة في المرحلة المقبلة. وأوضح الدكتور السبكي أن التكنولوجيا تمثل أحد أعمدة تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أهمية إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات التشخيص المبكر للأمراض، وتحسين كفاءة تقديم الرعاية، ومتابعة جودة الخدمات.

وأكد أن الهيئة ماضية في تنفيذ رؤيتها نحو نظام صحي رقمي متكامل، وأن التعاون مع الشركات الألمانية، بما تملكه من خبرات وتقنيات، يُعد خطوة فعالة نحو تحقيق هذا الهدف.

أعرب الدكتور أحمد السبكي عن اهتمام الهيئة بإطلاق برامج تدريب نموذجية بالتعاون مع الشركات الألمانية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية العاملة داخل منشآت الهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في التنمية المهارية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات عالية الجودة على جميع المواطنين.

وأوضح أن التدريب والتعليم الطبي المستمر يُعدان من أهم مكونات الجودة في الرعاية الصحية، وأن ألمانيا تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال، بما يفتح المجال أمام استفادة حقيقية من تجاربها المتقدمة.

أشاد الدكتور السبكي بالجدية والاحترافية التي أبدتها الشركات الألمانية في بحث فرص التعاون، مؤكدًا أن هذه الشركات تُعد شركاء نجاح حقيقيين في تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والخدمية للقطاع الصحي المصري، خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية والتشريعية والدعم الكامل من الدولة المصرية للمضي قدمًا في ملف الإصلاح الصحي.

ضم اللقاء ممثلين عن كبرى الشركات الألمانية العاملة في المجال الصحي، كما شارك في اللقاء كل من: كريستيان كوهن، نائب رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الألمانية بالقاهرة، زياد عرفات، رئيس مجموعة عمل الصناعات الدوائية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

من جانبه، أعرب الدكتور أرمين سمايلوفيتش، نائب رئيس مجلس إدارة التحالف الصحي الألماني، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للتحالف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التزام التحالف بدعم جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر

وأكد التزام التحالف بدعم جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تقديم الخبرات، ونقل التكنولوجيا، ودعم التعليم الطبي المستمر، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة يُشكل نموذجًا يحتذى به للتكامل الصحي الدولي.

وحضر اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية والمالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي.

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