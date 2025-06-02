مسألة كرامة، الزمالك يستعد لتحرك جديد ضد زيزو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن استعداد الإدارة لاتخاذ خطوات قانونية حاسمة في ملف اللاعب أحمد مصطفى “زيزو”، وذلك حال قيام اتحاد الكرة بالموافقة على قيده في صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ملف قانوني متكامل للشكوى الخارجية

وأكد المصدر أن الزمالك يقوم حاليًا بإعداد ملف شامل يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بعقد زيزو، ونسخة من الشكوى المقدمة مسبقًا إلى اتحاد الكرة، بالإضافة إلى المستندات التي تؤكد امتداد عقد اللاعب مع النادي حتى صيف 2026.

وأوضح أن النادي سيتوجه بهذا الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في حالة تجاهل اتحاد الكرة لموقف الزمالك الرسمي والسماح بقيده في نادٍ آخر رغم استمرار تعاقده.

الزمالك يتمسك بحقه ويرفض التفريط



وشدد المصدر على أن الزمالك لن يتنازل عن حقه في اللاعب، ولن يسمح بتكرار سيناريوهات مشابهة حدثت في السابق، مؤكدًا أن ملف زيزو بات قضية “كرامة كروية” بالنسبة للنادي وجماهيره.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تنتظر الموقف الرسمي من اتحاد الكرة، قبل إعلان خطوتها التالية على المستوى الدولي.

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