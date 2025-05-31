خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات شهر مايو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في أسبوع، وهو الأسبوع الأخير في مايو وبداية شهر جديد مع توقعات المراجعة الدورية للأسواق الناشئة، وترقب أجازة عيد الأضحى المبارك.



ففي الإمارات



ففي سوق دبي المالي عظم سوق دبي مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي مرتفعًا بنسبة 0.30% مدعومًا بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.



وفي سوق أبوظبي صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.20% إلى مستوى 9685.10 نقطة وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم سوق أبوظبي إي سفن- أذونات 77%

وفي المملكة العربية السعودية



سجل المؤشر السعودي تراجعًا في الأسبوع المُنتهي في 29 مايو، فقد انخفض بنحو 1.77% مُنهيًا التعاملات عند 10,990.41 وبخسارة 198.33 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق المنتهي في 22 مايو عند 11,188.74



وسجلت القيمة السوقية للأسهم المُتداولة بالسوق الرئيسة انخفاضًا أسبوعيًا بأكثر من 1% خلال الأسبوع لتفقد حوالي 101 مليار ريال، وسجل رأس المال السوقي 9.205 تريليون ريال مقابل مع 9.306 تريليون ريال في الأسبوع الماضي.

أما عن قيم التداول فقد سجلت ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 25% عند 27.66 مليار ريال مقارنة مع 22.14 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 مايو، كما ارتفعت أحجام التداول بأكثر من 9% لتسجل 1.07 مليار سهم مقابل 978.7 مليون سهم في الأسبوع الماضي.



وفي الكويت



سجلت المؤشرات الرئيسة أداءً متباينًا خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو فقد سجل مؤشر السوق الأول ارتفاع بنحو 0.92% مكاسب 80.41 لينهي التعاملات عند مستوى 8799.09 نقطة.



وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 8112.49 مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 0.74% أو 59.6 نقطة فيما انخفض مؤشر السوق الرئيس بنحو 0.17% في الأسبوع الأخير من الشهر، عند 6967.01 نقطة.

أما عن قيم التداول فقد ارتفعت بنحو 10% إلى 434.16 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 395.31 مليون دينار في الأسبوع المنتهي بـ 22 مايو فيما انخفضت كميات التداول إلى 1.56 مليار سهم مقارنة مع 1.72 مليار سهم في الأسبوع السابق.



ومن المتوقع أن تتسم التداولات في الأسبوع الأول من شهر يونيو بالهدوء ترقبا لأجازة عيد الأضحي المبارك.

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