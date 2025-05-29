الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات نهاية الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

 رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء البورصات الخليجية خلال جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع، واستعداد الأسواق لإجازة عيد الأضحى المبارك، وترقب أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، حيث مالت الأسواق نحو التباين.


ففي المملكة العربية السعودية 

 ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20%
وهي تقدر ب 22 نقطة ليصل إلى 11075 نقطة، بقيم تداول تصل إلى 8 مليارات ريال بنهاية جلسة التداول.


وفي الكويت

 تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.07% وهي تقدر ب 7 نقاط ليصل إلى 7256 نقطة بقيم تداول تصل إلى 50 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.


وفي الإمارات 

 تواجدت  مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.55% وهي  تقدر ب 31 نقطة ليصل إلى 9722 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.22%وهي  تقدر ب 21 نقطة ليصل إلى 9722 نقطة، بقيم تداول إجماليه للأسواق تجاوز 3.5مليار درهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجازة عيد الاضحي آخر جلسات الأسبوع اسواق المال أسعار الفائدة العربية السعودية الفيدرالي الأميركي المملكة العربية السعودية مؤشر السوق الرئيسي

مواد متعلقة

البورصة المصرية، صعود جماعي وقطاع البنوك يستحوذ على 21.60 % بمنتصف التداولات

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

التباين يسيطرعلى أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء 23.10.2024

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية بعد موجة انخفاض بسبب التوترات بالمنطقة

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

رغبة ريبييرو تعيد هذا اللاعب لـ حسابات الأهلي

بعد غرامة المليون جنيه، إمام عاشور يعتذر للشناوي على الهواء

رئاسة الجمهورية تؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات المصرية اليونانية وعدم المساس بها

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، وعيار 21 وصل لهذا المستوى

رئاسة الجمهورية تؤكد الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين

رئاسة الجمهورية: الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يرسخ المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع بطريق مصر السويس الصحراوي

إمام عاشور عن هدفه في فاركو: بفضل الصلاة على النبي وخوف اللاعيبة عليا

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لزوار بيت الله الحرام.. دعاء رؤية الكعبة المشرفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء مزدلفة وفضائله وسبب التسمية وحكم المبيت به وعقوبة تركه

منها بر الوالدين، الأزهر يكشف عن الأعمال التي تعادل ثواب الحج (فيديو)

أحمد كريمة: عقود الإيجار بدون مدة محددة باطلة شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية