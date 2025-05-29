خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات نهاية الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء البورصات الخليجية خلال جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع، واستعداد الأسواق لإجازة عيد الأضحى المبارك، وترقب أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، حيث مالت الأسواق نحو التباين.



ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20%

وهي تقدر ب 22 نقطة ليصل إلى 11075 نقطة، بقيم تداول تصل إلى 8 مليارات ريال بنهاية جلسة التداول.



وفي الكويت

تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.07% وهي تقدر ب 7 نقاط ليصل إلى 7256 نقطة بقيم تداول تصل إلى 50 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.



وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.55% وهي تقدر ب 31 نقطة ليصل إلى 9722 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.22%وهي تقدر ب 21 نقطة ليصل إلى 9722 نقطة، بقيم تداول إجماليه للأسواق تجاوز 3.5مليار درهم.

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