إبداعات شعر العامية في منتدى مكتبة الإسكندرية

استضافت مكتبة الإسكندرية، الشاعر الدكتور مسعود شومان؛ أحد شعراء العامية الكبار وذلك في منتدى الشعر العربي الذي تعقده المكتبة حرصًا منها على أن يكون للشعر والشعراء منتدى دوري، إثراءً لحركة الشعر العربي على مستوى واسع يشمل كل ربوع الوطن العربي، ويجتمع فيه المبدعون من أجيالٍ مختلفة وبيئاتٍ متنوعة ليناقشوا حالة الشعر إبداعًا ونقدًا.





يعتبر شومان صاحب إسهامات ثرية في الشعر العامي، ويعد من طليعة المجددين في جيله، كما أنه أحد نقّاد شعر العامية والمتابعين له. ويأتي هذا اللقاء انطلاقًا من أهمية التاريخ الطويل لشعر العامية المصرية والذي حمل لواءه أسماء لامعة منذ ابن عروس والشيخ الشربيني، ومرورا بصلاح جاهين وبيرم التونسي، وصولًا إلى المبدعين المعاصرين.



وأجاب شومان أثناء اللقاء عن مجموعة أسئلة وُجهت إليه من المنصة والجمهور، حول علاقة شعر العامية بالدراسات الأكاديمية، وكيفية تفكيك الذاكرة الجمعية، وأهمية شعر العامية في رسم خريطة اجتماعية للوطن،

وفي ختام اللقاء ألقي الدكتور محمد شوشة أستاذ النقد الأدبي بكلية دار العلوم، جامعة الفيوم ورقة نقدية تتناول بالدرس والتحليل إبداع مسعود شومان الشعري.



جدير بالذكر أن مسعود شومان عمل مديرًا لأطلس المأثورات الشعبية، ورئيسًا لتحرير مجلة الثقافة الجديدة.

ومن مؤلفاته العلمية والإبداعية: الخطاب الشعري في الموال، أول بروفة (ديوان الفتافيت)، مربعات ابن عروس (دراسة وتحقيق)، "بيجرب المشي على رجل واحدة" (ديوان شعري)، "رجلي أتقل من سنة 67"، "الديك الفنان": ديوان شعري للأطفال، "خدني الغنا وما كنش فيه غيره"، "ببليوجرافيا شعر العامية المصرية" من 1952 حتى الآن، "المؤتلف والمختلف": دراسات في شعر العامية المصرية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.