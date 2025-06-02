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خارج الحدود

رئيس وزراء بريطانيا: لا يمكننا تجاهل التهديد الروسي

كير ستارمر،فيتو
كير ستارمر،فيتو

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الإثنين، على أن بلاده لا يمكنها تجاهل التهديد الذي تشكله روسيا.


وعما إذا كانت بريطانيا ستضطر لإرسال قوات للقتال في صراع أوروبي مستقبلي، قال  ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية: يمكننا تجاهل التهديد الذي تشكله روسيا. لقد رأينا ما حدث في أوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات"، وفق رويترز.

وأعلن ستارمر أمس أن بريطانيا يجب أن تكون مستعدة للقتال والفوز في حرب ضد الدول التي تمتلك قوى عسكرية متقدمة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن خطة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) لبناء 6 مصانع جديدة على الأقل للأسلحة والمتفجرات.


وأضاف: "نحن نتعرض لتهديد مباشر من دول تمتلك قوى عسكرية متقدمة، لذا يجب أن نكون مستعدين للقتال والانتصار"، مشيرًا إلى غزو روسيا لأوكرانيا وتعاونها مع إيران وكوريا الشمالية  باعتبارها أمثلة على ذلك.


 

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التهديد الروسي بريطانيا هيئة الإذاعة البريطانية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

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