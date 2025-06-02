يستغلون ظروفهم الصحية، نص تحريات عصابة سرقة المسنين أمام ماكينات الصرف الآلي بالساحل

تواصل نيابة الساحل التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة مدخرات ومعاشات المواطنين، خاصة كبار السن من أمام ماكينات الصرف الآلي بالقاهرة.



وتسلمت النيابة تحريات المباحث الجنائية وتبين أن قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا من مسن يفيد بتعرضه للنصب على يد سيدتين أثناء صرفه المعاش.



وأضافت التحريات أن “المجني عليه ضعيف النظر ولم ير الأرقام في ماكينة الصراف الآلي لتقترح عليه إحدى السيدتين مساعدته لصرف المبلغ ثم أخذت منه الكارت وسحبت له مبلغ معين، ثم قامت بتبديل الكارت وأعطته كارت آخر مزيف مستغلة ضعف نظره وعدم معرفته التامة بكروت الصرف”.



وتابعت التحريات "في ذات الوقت وأثناء عمل التحريات تبين أن قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغات متعددة بذات أوصاف المتهمتين وتبين أنهما وراء وقائع سرقة المسنين.



عقب استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمتين اللتين اعترفتا بارتكابهما الوقائع بالاشتراك مع رجلين اخرين مهمتهما التخطيط لارتكاب هذه الجرائم.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لواقعة نصب واحتيال واستيلاء على البطاقة البنكية الخاصة به من قبل إحدى السيدات، وذلك أثناء تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه قد ورد بلاغ إلى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل سيدتين، أثناء تواجده أمام ماكينة صراف آلي بدائرة القسم، حيث استولتا على بطاقته البنكية وكلمة السر الخاصة به، بادعاء مساعدته في سحب الأموال، ثم قامتا باستبدالها ببطاقة أخرى وسحب مبلغ مالي من حسابه

بإجراء التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما سيدتان وشخصان آخران، جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة، وعثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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