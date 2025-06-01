سرقة كبار السن بالمغافلة، قرار من النيابة بشأن عصابة الصراف الآلي بالقاهرة

أمرت نيابة الساحل بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مدخرات ومعاشات المواطنين، خاصة كبار السن من أمام ماكينات الصرف الآلي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

واعترف التشكيل العصابي المكون من 4 أشخاص بتكوينهم عصابة تخصصت في سرقة مدخرات ومعاشات المواطنين، خاصة كبار السن، بأسلوب "المغافلة"، كما أقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بنفس الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة.



وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لواقعة نصب واحتيال واستيلاء على البطاقة البنكية الخاصة به من قبل إحدى السيدات، وذلك أثناء تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه قد ورد بلاغ إلى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل سيدتين، أثناء تواجده أمام ماكينة صراف آلي بدائرة القسم، حيث استولتا على بطاقته البنكية وكلمة السر الخاصة به، بادعاء مساعدته في سحب الأموال، ثم قامتا باستبدالها ببطاقة أخرى وسحب مبلغ مالي من حسابه.

بإجراء التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما سيدتان وشخصان آخران، جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة، وعثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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