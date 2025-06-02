فيفا يستعرض أرقام بديل أتلتيكو مدريد الذهبي قبل مونديال الأندية

استعرض موقع فيفا الرسمي أرقام ألكسندر سورلوث بديل أتلتيكو مدريد الذهبي، قبل مشاركة فريقه في مونديال الأندية 2025.

وقدم المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث موسمًا استثنائيًّا مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024/2025، حيث سجل 12 هدفًا بعد دخوله كبديل، وهو رقم مذهل. ثلاثة من هذه الأهداف جاءت في مباراة واحدة، عندما سجل هاتريك أمام جيرونا في الدقيقة 62 من المباراة الأخيرة للموسم.

بهذا الإنجاز، عادل سورلوث الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة من قبل بديل في موسم واحد بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، والذي حققه باكو ألكاسير مع بوروسيا دورتموند في موسم 2018/2019.

أرقام بديل أتلتيكو مدريد الذهبي قبل مونديال الأندية

الأرقام تتحدث عن نفسها: آخر سبعة أهداف لسورلوث، بما في ذلك رباعيته في مرمى ريال سوسييداد في فوز أتلتيكو 4-0، جاءت بمتوسط هدف واحد كل 33 دقيقة، وهو أمر لا يصدق.

المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا وصل إلى 50 هدفًا في جميع المسابقات خلال الموسمين الماضيين، بدأ أولهما مع فياريال.

على الصعيد الدولي، كان سورلوث وزميله إيرلينج هالاند على موعد مع الشباك في أول مباراتين لمنتخب النرويج في تصفيات كأس العالم 2026، مما ساعدهما على الاقتراب خطوة من العرس الكروي المنتظر.

الآن، يتجه الصديقان، اللذان يبلغ طول كل منهما 193 سم ويرتديان القميص رقم 9 لأتلتيكو، ومانشستر سيتي على التوالي إلى الولايات المتحدة لخوض غمار كأس العالم للأندية.

وسيواجه أتلتيكو مدريد فريق باريس سان جيرمان في لوس أنجلوس في واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات إثارة، بعدها سيلتقي فريق المدرب دييجو سيميوني مع سياتل ساوندرز في سياتل، قبل أن يعود إلى لوس أنجلوس لمواجهة بوتافوجو.

وقد يشهد الدور الإقصائي مواجهة منتظرة بين سورلوث وهالاند، في معركة تهديفية شيقة.

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