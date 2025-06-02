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أخبار مصر

بيطري القاهرة: ذبح 45 ألف رأس بمجازر القاهرة استعدادا لعيد الأضحى

مجزر ١٥ مايو، فيتو
مجزر ١٥ مايو، فيتو

أكدت د. نعمة عارف القائم بأعمال مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن مجزر 15 مايو يخدم أحياء المنطقة الجنوبية طرة، والمعصرة، وحلوان، ومايو، والتبين، والمعادي، والبساتين، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والخليفة، والسيدة زينب، والمحافظات المجاورة له.

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ضبط لحوم فاسدة بالأسواق

وأضافت د. نعمة عارف أنه تم ذبح ما يقارب ٤٥ ألف رأس (بقرى، وجاموسى، وضأن وماعز) داخل مجازر القاهرة خلال الشهر السابق لعيد الأضحى لتلبية احتياجات المواطنين فى العيد، كما تم القيام بعدة حملات بالتعاون مع مديريتي التموين والصحة لمراقبة الأسواق تم خلالها ضبط ٢٠ طن لحوم غير صالحة، وتحرير ١٠٢ محضر ضد المخالفين.

ومجزر 15 مايو يضم مبنى إداريا، وعنبرين للذبح، ومظلتي انتظار سيارات، وحظائر إيواء للحيوانات (الكورانتينة)، ويستوعب خط ذبح الأغنام 500 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه سعة 1000م3، وشبكة للحريق مصممة طبقًا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

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