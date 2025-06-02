افتتاح أعمال تطوير مجزر ميت الكرما استعدادا لاستقبال أضاحي العيد (فيديو وصور)

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم مراسم افتتاح مجزر ميت الكرما الآلي بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه للاستعداد لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك.

افتتاح مجزر ميت الكرما الآلي

شهد مراسم الافتتاح والدكتور زغلول خضر مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور السيد حسنين وكيل الطب البيطري بالدقهلية والنائب خالد الحداد عضو مجلس النواب.

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه.. افتتاح مجزر ميت الكرما في الدقهلية بعد تطويره من يدوي لآلي لاستقبال الأضاحي”.

تطوير مجزر ميت الكرما بتكلفة 50 مليون

انتهت أعمال التطوير النهائية بمجزر المنصورة الآلى الجديد بقرية ميت الكرما التابعة لمركز ومدينة طلخا.

المجزر مقام على مساحة 8400 متر مربع، قرابة 2 فدان بتكلفة 20 مليون جنيه تم تحويله من مجزر يدوي إلى مجزر آلي.

وقال الدكتور السيد حسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية: إن المجزر يعد أول مجزر آلي بالدقهلية حيث يضم آلتين للذبح.

وخلال الجولة أجرت فيتو، لقاء خاص مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية كشف خلاله عن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بإعادة تشغيل الأتوبيس النهري بالمنصورة، والعمل على دعم وتطوير مدينة جمصة لاستقبال المصطافين وتجهيز الساحات لصلاة عيد الأضحى وتجهيز الحدائق والمتنزهات.

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