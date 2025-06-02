طريقة عمل برجر اللحم في خطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل برجر اللحم، برجر اللحم من مصنعات اللحوم الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار وذلك على مستوى العالم.

وطريقة عمل برجر اللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل برجر اللحم.

مكونات عمل برجر اللحم:

كيلو لحم مفروم

كيلو فول صويا مجروش اختياري

بهارات برجر

بودرة بصل

ملح وفلفل أسود

طريقة عمل برجر اللحم:

فى المفرمة، يوضع اللحم وفول الصويا المجروش والبهارات وبودرة البصل والملح والفلفل.

يفرم المزيج حتى يتجانس ويصبح عجين ناعم قليلًا.

تشكل العجينة أقراص برجر وتترك بالثلاجة قليلًا.

تشوى على الجريل وتقدم ساخنة مع خبز البرجر والبطاطس والإضافات المفضلة أو بحسب الرغبة.

ويمكن حفظها فى الفريزر لحين الإستخدام.

ولعمل الكفتة المشوية

مكونات عمل الكفتة المشوية:

500 جرام لحم مفروم (غنم أو بقر)

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون (للدهن)

طريقة عمل الكفتة المشوية:-

في وعاء كبير، ضعي اللحم المفروم وأضيفي إليه البصل والثوم والبقدونس والتوابل (فلفل أسود، كمون، بابريكا، ملح).

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

شكّلى اللحم إلى أصابع أو كرات حسب الرغبة.

يمكنك استخدام أسياخ الشواء لتسهيل عملية الشواء.

ادهنى الكفتة بزيت الزيتون، ويمكنك تركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتبل بشكل أفضل.

سخنى الشواية أو الفحم، وضعى الكفتة عليها.

اشوِيها لمدة 10-15 دقيقة مع التقليب حتى تنضج جيدًا وتحصل على لون ذهبي.

قدمى الكفتة المشوية مع خبز عربي، سلطة، أو صلصة الطحينة.

ولعمل كفتة الحاتى

مكونات عمل كفتة الحاتي:

نصف كيلو لحم مفروم

ربع كيلو لية ضانى

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

رشة قرفة

رشة كبيبة صينى

رشة حبهان مطحون

رشة بيكينج بودر

ملعقة بقدونس مفروم

بصلة كبيرة الحجم

ملعقة بقسماط

طريقة عمل كفتة الحاتي:

-نحضر الكبة ونضع بها جميع المكونات السابقة ونضرب جيدا حتى نحصل على عجين متجانس.

- نأخذ الكفتة ونضعها فى بولة ونغطيها وندخلها الثلاجة لمدة ساعة.

-بعده نخرجها ونشكلها على الأسياخ.

- نضع الأسياخ على الشواية الفحم أو الجريل مع التقليب السريع والمستمر حتى تمام النضج.

-يمكن رص أصابع الكفتة على صينية مدهونة زبد وإدخالها الفرن الساخن، وبعد تمام النضج، نحضر فحمة مشتعلة ونضعها فى طبق صغير ونضع الطبق فى صينية الكفتة ونرش الزيت على الفحم، ثم نغطى الصينية لمدة 15 دقيقة، ثم تقدم بعدها، حيث تتشرب رائحة الفحم، وتكون مثل الجاهزة مشوية على الفحم.

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