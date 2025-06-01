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غدا، محافظ الدقهلية يفتتح مجزر ميت الكرما بعد تطويره بتكلفة 20 مليون جنيه

مجزر ميت الكرما،
مجزر ميت الكرما، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية غدا الاثنين افتتاح مجزر ميت الكرما النصف آلي  بعد تطويره بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه للاستعداد لاستقبال أضاحي عيد الأضحي المبارك.

ومن المقرر أن يشهد مراسم الافتتاح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور السيد حسنين وكيل الطب البيطري بالدقهلية.

تطوير مجزر ميت الكرما بتكلفة 20 مليون 

انتهت  أعمال التطوير النهائية بمجزر المنصورة الآلى الجديد بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز ومدينة طلخا

المجزر مقام  على مساحة 8400 متر مربع، قرابة 2 فدان  بتكلفة 20 مليون جنيه تم تحويله من مجزر يدوى إلى مجزر  نصف آلى  .

وقال الدكتور السيد حسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أن المجزر  يعد أول مجزر نص  آلى  بالدقهلية حيث يضم آلتين للذبح.

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