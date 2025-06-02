الإثنين 02 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يعود للمران على فترة واحدة غدا الثلاثاء

مران الأهلي
مران الأهلي

يعود فريق الكرة بالأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو للمران على فترة واحدة مسائية غدا الثلاثاء، بعد قرار الجهاز الفني بإقامة مران اليوم على فترتين في إطار التحضير لمنافسات كأس العالم للأندية.  

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

موعد سفر الأهلي إلى أمريكا 

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.


 

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