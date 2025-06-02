فريق أمريكي يفجر أزمة قبل أيام من انطلاق مونديال الأندية 2025

مونديال الأندية، كشفت تقارير صحفية أن نادي سياتل ساوندرز الأمريكي أثار أول أزمة حقيقية في مونديال الأندية 2025، قبل أيام قليلة على انطلاق أول نسخة موسعة للبطولة بمشاركة 32 فريقا.

ووفقا لموقع أرم نيوز شهدت مباراة في الدوري الأمريكي لكرة القدم فجر اليوم الإثنين بين سياتل ومينيسوتا يونايتد مطالبة لاعبو سياتل ساوندرز بتخصيص حصة أكبر من قيمة الجوائز للمشاركة في كأس العالم للأندية، وعبروا عن ذلك بدخولهم بقمصان بيضاء عليها عبارات تهاجم النظام الحالي للمكافآت.

وفجر اللاعبون ضجة في أوساط الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع اقتراب انطلاق البطولة والحديث عن مكافآت متباينة جدا بين الأندية بحسب انتمائها القاري أو ماضيها في البطولات القارية والعالمية.

ودخل لاعبو سياتل مرتدين قمصان تحمل شعاري "كاش جراب" (CASH GRAB) (أحصل على النقود) و"فير شاير ناو" (FAIR CHAIR NOW) (شارك بشكل عادل الآن).

ومن المقرر أن يحصل سياتل على 9.55 مليون دولار على الأقل للمشاركة في البطولة التي تقام في الفترة من 15يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة مليار دولار لكن بموجب اتفاقية العمل الجماعية في الدوري الأمريكي فإن حصة اللاعبين محدودة بمليون دولار لكل فريق.

وسيكون سياتل أحد 3 أندية أمريكية ستشارك في كأس العالم للأندية الموسعة والتي تضم 32 فريقا، وتضمن أندية أمريكا الشمالية ما يقرب من عشرة ملايين دولار مقابل مشاركتها ويمكنها جني المزيد وفقا لنتائجها في البطولة.

ولم تستجب رابطة الدوري الأمريكي على الفور لطلب التعليق الذي أرسل بالبريد الإلكتروني بعد أن ارتدى لاعبو سياتل قمصانا كتب عليها عبارات "كأس العالم للأندية احصل على النقود" و"شارك بشكل عادل الآن" قبل الخسارة 2-3 على أرضهم أمام مينيسوتا يونايتد.

وقالت الرابطة في بيان: إن "اللاعبين وجهوا دعوة خاصة ومحترمة لرابطة الدوري لمناقشة شروط المكافآت، إلا أن الرابطة فشلت في تقديم اقتراح معقول".

وأضافت أن الدوري "متمسك ببند قديم في اتفاقية العمل الجماعية ويتجاهل المعايير الدولية القائمة منذ فترة طويلة بشأن ما يحصل عليه اللاعبون عادة من أموال جوائز الاتحاد الدولي (فيفا) في البطولات العالمية".

مجموعة سياتل



ويلعب سياتل في المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية إلى جانب بوتافوجو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأتليتيكو مدريد الإسباني.

وسيواجه الفريق الأمريكي في مباراته الافتتاحية بالبطولة بوتافوجو البرازيلي يوم 15 يونيو الجاري قبل أن يلعب أمام باريس سان جيرمان ثم أتلتيكو مدريد.

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