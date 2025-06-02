أبرز المعلومات حول المفاوضات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم في إسطنبول

أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن اختيار قصر تشيراغان في إسطنبول كمكان للجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية يعود إلى قدرته الاستيعابية ونية تركيا إظهار معالمها السياحية.

من المقرر أن يبدأ الاجتماع بين وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا الساعة الواحدة ظهر اليوم الإثنين برئاسة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.

وبحسب تقارير اخبارية من المتوقع أيضًا مشاركة رئيس جهاز الاستخبارات الوطني (MIT)، إبراهيم كالين.

كما يضم الوفد الروسي كلًا من:

فلاديمير ميدينسكي، مساعد رئيس روسيا الاتحادية.



ميخائيل غالوزين، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية.



ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي.

إيغور كوستيوكوف، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية (GRU) التابعة للقوات المسلحة الروسية.

بينما يضم الوفد الأوكراني كلًا من رستم أميروف، وزير الدفاع الأوكراني.



سيرجي كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني.



أوليكساندر بوكلاد، نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني.



أوليه لوهوفسكي، النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية.

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