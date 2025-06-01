الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأوكراني: روسيا تدعي استعدادها للسلام وتكثف هجماتها علي أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني،
وزير الخارجية الأوكراني، فيتو

قال أندريه سيبيا وزير الخارجية الأوكراني: بينما تدعي روسيا أنها تستعد لمناقشة السلام وتمارس المزيد من الهجمات والإرهاب والتدمير.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: لم ترسل لنا روسيا حتى الآن ولا تركيا أو الولايات المتحدة ما يسمى بالمسودة.

وتابع: لن تصبح روسيا جادة بشأن السلام إلا عندما تشعر بمستوى آخر من الضغط.

وقبل وقت سابق اتهم موسكو بأنها لا تفهم لغة الدبلوماسية وحان الوقت لمواجهتها بلغة العقوبات وزيادة دعم كييف.

وتابع وزير الخارجية الأوكراني: ما صدر عن روسيا في مجلس الأمن صفعة لكل من يسعى إلى السلام.

 وقبل وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إنه بحث خلال لقائه وزير الخارجية التركي الجهود الدبلوماسية وتجاهل روسيا دعوات وقف إطلاق النار.

وتابع زيلنسكي أن روسيا لم تتمكن منذ أسبوع من تقديم مذكرة وعدت بإعدادها فورا بعد تبادل الأسرى.

كما أضاف زيلنسكي أن روسيا تفعل كل ما بوسعها لضمان عدم تحقيق الاجتماع المحتمل المقبل أي نتائج.

وقبل وقت سابق من  أعلن الكرملين أن موسكو ستدرس عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقط بعد تحقيق نتائج ملموسة في المحادثات المقررة في إسطنبول.

وأكد الكرملين أن شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا ستكون ضمن البنود الرئيسية التي ستُناقش خلال محادثات إسطنبول.

كما أعلن الكرملين أن الوفد الروسي سيكون جاهزًا لخوض الجولة الثانية من المفاوضات التي ستُعقد في 2 يونيو بمدينة إسطنبول التركية.

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