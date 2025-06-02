نقلت وكالة تاس نقلا عن مصادر قولها: إن رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن ينوي حضور مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، بينما سيكلف وزير الخارجية هاكان فيدان بالإشراف على سيرها.

رئيس الاستخبارات التركية يعتزم حضور المفاوضات الروسية الأوكرانية

وقال المصدر: "من المقرر عقد اجتماع وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا في الساعة 13:00 بتوقيت اسطنبول برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان. وسيتم بث كلمته الافتتاحية على الهواء مباشرة، كما من المتوقع أيضا أن يحضر الاجتماع رئيس الاستخبارات التركية قالن".

وكان مصدر دبلوماسي تركي، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يخطط للانضمام إلى المفاوضات في قصر جراغان بإسطنبول.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة بعد ظهر اليوم في اسطنبول، حيث سيترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.



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